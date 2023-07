En mand er tirsdag morgen blevet anholdt for at skabe uorden på et hotel på Istedgade.

Det bekræfter vagthavende ved Københavns Politi over for B.T.

»En mands person skabte uorden, hvor han knuste nogle ruder og selv kom til skade i forbindelse med uorden.«

Politiet modtog anmeldelsen klokken 04:03, hvorefter flere politibiler samt en ambulance rykkede ud til hotellet Good Morning City Copenhagen Star på Istedgade i København.