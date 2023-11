Rotter, mus og kakerlakker på fri fod lukkede lørdag aften fastfoodrestauranterne Burger King og McDonald's i Slagelse.

Det fortæller vagtchefen hos Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, Morten Kronborg:

»Nogle mænd iført mørkt tøj slap mus, rotter og kakerlakker fri i restauranterne. Jeg ved ikke om alle dyrene er fanget ind, men man holder lukket, indtil man er sikker på, at det er tilfældet,« oplyser han.

Det er bestemt ikke første gang i løbet af ugen, at kæderne har været udsat for skadedyrsangreb.

Torsdag blev en spand rotter kastet ind gennem hovedindgangen til en McDonald's i Odense, mens restauranten i Glostrup også fik uønsket besøg af de firbenede fredag.

Flere restauranter i Storbritannien har desuden været udsat for det samme.

Mens det ved episoden torsdag stod klart, at rottekastet relaterede sig til den nuværende konflikt i Mellemøsten, er det endnu uvist om lørdagens skadedyrsangreb er relateret til krigen mellem Israel og Hamas.

Dog er de forhenværende angreb på den populære kæde sket som propalæstinensiske aktivisters led i at boykotte internationale virksomheder, der bliver anklaget for at vise støtte til Israel.

I McDonald's tilfælde er hændelserne formodentlig kædet sammen med, at McDonald's i Israel har tilbudt gratis mad til de soldater, som deltager i krigen samt hospitalsansatte i Israel.

I Slagelse kender man endnu ikke årsagen, men ser med stor alvor på skadedyrsangrebet.

»Nu har vi en sag, og det er et strafbart forhold. Vi har sikret overvågning, spor og vidner og nu skal vi i gang med efterforskningsarbejdet,« lyder det fra vagtchefen.

Det er Dyrenes Beskyttelse, der er sat ind for at indfange resten af dyrene, tilføjer han.