Der opstod kaos i Retten i Kolding i dag, da en 35-årig mand blev sigtet for drab nytårsmorgen.

Det skriver JydskeVestkysten, der var til stede ved dagens grundlovsforhør.

1. januar blev en 26-årig mand fundet hårdt såret med flere knivstik. Han afgik kort tid efter ved døden.

Drabet fandt sted ved Borchs Gård i Kolding midtby.

Efter en intens efterforskning anholdt Sydøstjyllands Politi en 35-årig mand søndag aften. Mandag 12.00 blev han sat foran en dommer i et grundlovsforhør.

Det blev et kaotisk et af slagsen.

Allerede inden grundlovsforhørets start måtte politiet afvise flere tilhørere, der gerne ville overvære retsmødet, men lokalet var allerede proppet.

Den 35-årige mand ankom til Byretten i Kolding iført en blå dna-dragt med hænderne spændt fast i et fikseringsbælte.

Her blev han sigtet for manddrab, ved at have stukket den 26-årige flere gange i ryggen klokken 05.10 i centrum af Kolding.

Af hensyn til efterforskningen valgte dommeren at lukke dørene, og da tilhørerne skulle forlade retslokalet opstod der tumult.

»Din lille luder. Vent og se, hvad vi gør ved dig,« var blot en af truslerne, som blev sendt afsted mod den 35-årige fra de mange tilhørere, skriver lokalmediet.

På grund af dørlukningen vides det ikke, hvad den sigtede forklarer om begivenhederne tidligt nytårsdag, eller om han overhovedet har ønsket at afgive forklaring.

Grundlovsforhøret endte med, at den 35-årige mand blev varetægtsfængslet i 4 uger for vold med døden til følge.

Han nægter sig skyldig.