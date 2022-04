10 mænd blev klokken 9:30 onsdag stillet for en dommer i en propfyldt retssal i Randers. Her kom det frem, at de blandt er sigtet for at indsmugle 1150 kilo hash til flere adresser i Danmark.

Retssagen forløb kaotisk, da dommeren flere gange måtte midlertidig afbryde undervejs på grund af problemer med lyden og larm fra de sigtede. Retssagen endte med en dørlukning.

B.T. havde en journalist i retten, der kunne berette om både bevæbnet politi, tilhørere og selvfølgelig de sigtede.

»I spilder vores tid. Vi kunne lige så godt skrive under på fire uger (varetægtsfængslingen, red.) og så komme videre og holde ramadanen,« lyder det undervejs fra en af de sigtede.

I salen var også de to advokater fra anklagemyndigheden – Jhin Lee og Lise Hebsgaard – mødt op. Der var samtidig mødt to tolke op, forklarede dommeren.

Den samme sigtede, der brølede, at retssagen var spild af tid, tilbød undervejs sin autograf til en af de fremmødte journalister.

»Journalisten takker ja og rækker ham sin kuglepind, men han når ikke at give den, inden hans forsvarsadvokat farer op og stopper ham og siger noget om et navneforbud,« lød det.

I retten blev sigtelserne efter flere pauser læst op.

Af sigtelserne fremgik det, at flere af de anholdte er sigtet for at have smuglet 510 kilo hash ind til en adresse i Kolind på Djursland. Dette sket tilbage i 2020. Samtidig skulle flere af de sigtede som organisation have smuglet 270 og 225 kilo hash ind i Danmark. Dette skulle også være sket tilbage i 2020.

I december 2020 skulle flere af de sigtede have transporteret 110 kilo hast til en adresse i Hammel, mens der i august skulle være smuglet 1,8 kilo kokain til Ry og i september 4 kilo kokain til Risskov ved Aarhus.

Ni af de sigtede nægtede sig skyldige i alle forhold, mens én nægtede sig skyldig, men erkendte samtidig to forhold.

Efterfølgende lukkede dommeren dørene, selvom B.T.s journalist protesterede.

Det gjorde dommeren med begrundelsen om, at der stadig udestår omfattende efterforskning, er vidner, der skal afhøres, og mulige medgerningsmænd på fri fod.

Herefter forlod alle journalister og andre tilhører retslokalet.

Udenfor retten står otte betjente, mens grundlovsforhøret fortsætter.

Den lange række mænd blev anholdt tirsdag, da politiet slog til i en stor aktion flere steder i landet. Fokus var på indsmugling af ulovlige stoffer. De er alle anholdt mellem klokken 10.01 og 10.17.

National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, stod for indsatsen.

20 adresser i Østjylland, på Fyn og i Spanien fik besøg af betjente. Derudover deltog Skattestyrelsen i aktionen.

Under aktionen blev der blandt andet beslaglagt cirka et ton hash og en mindre mængde hård narkotika.

Der blev derudover beslaglagt værdier svarende til cirka seks millioner kroner, oplyser NSK.

Det beslaglagte dækker over flere ejendomme, biler, meget dyre ure og store kontantbeløb i flere valutaer.



Aktionen blev iværksat med hjælp fra Fyns Politi, Sydøstjyllands Politi, Østjyllands Politi, spansk politi og Skattestyrelsen, lyder det i en pressemeddelelse.

B.T. følger retssagen.