Der lød et kæmpe brag, og det var mere end hoppen Pixie kunne klare.

»Hun blev panisk over det høje brag,« fortalte Pixies ejer Caroline Vinther Brandstrup i et rørende facebookopslag 6. december.

Hesten forsøgte at løbe i sikkerhed, men da hun stod i boksen faldt hun i stedet og fik flået nerver og bækken i stykker.

Til Caroline Vinther Brandstrups store sorg måtte Pixie aflives.

Kanonslaget der skræmte Pixie til døde blev kastet af fem lokale drenge.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

»Vi har efterforsket sagen og fundet fem drenge på 14 år, som ganske rigtigt antændte et kanonslag på stedet,« fortæller vicepolitiinspektør Poul Steffensen til kanalen.

Kanonslag er forbudt og straffes efter fyrværkeriloven med en bøde. Men fordi drengene er under den kriminelle lavalder, kan de ikke straffes, oplyser Østjyllands Politi.

Poul Steffensen siger dog til TV2 Østjylland, at drengene er forfærdede over de alvorlige konsekvenser, kanonslaget har haft, og at de på den måde alligevel har fået sig en lærestreg.