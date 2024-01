En 19-årig mand kommer, som minimum, til at miste flere fingre efter en fyrværkeriulykke nytårsnat.

Ulykken skete i et villakvarter i Frederikshavn klokken 00.30

Det skriver TV 2.

Til tv-stationen siger Karsten Højrup Kristensen, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi:

»Nogle børn på 10-11 år giver et kanonslag til en 19-årig mand, formentlig fordi de ikke selv kan finde ud af at tænde det. Den unge mand forsøger så at tænde det med en cigaret, men det sprænger simpelthen i hånden på ham.«

Den 19-årige mand blev fløjet til Odense Universitetshospital med helikopter.

