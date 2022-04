Medarbejderne i Odense Aafart fik sig noget af en ubehagelig oplevelse, da de skulle hente 22 kanoer, der stod opmagasineret hen over vinteren.

For de 22 kanoer var simpelthen blevet stjålet.

Det fortæller Eva Pasgaard, der er direktør ved Odense Aafart, til B.T.

»Vi er simpelthen i chok over, at det er sket. Det har jo krævet en stor indsats og tre biler at stikke afsted med de kanoer. Det er jo ikke bare nogle, man lige kan stikke under armen og gå ubemærket afsted med« fortæller hun.

Kanoerne stod opmagasineret på tre trailere et sted i Odense, som meget få mennesker kender til.

Sammenlagt har de 22 kanoer og de tre trailere en værdi af 400.000 kroner. Derfor har Odense Aafart også rakt ud på Facebook for at få hjælp.

De 22 kanoer stod på trailere som på dette billede. Foto: Odense Aafart. Vis mere De 22 kanoer stod på trailere som på dette billede. Foto: Odense Aafart.

»Vi talte naturligvis først med politiet, som også er i gang med at efterforske sagen, men vi har også rakt ud til vores følgere på Facebook i håb om, at nogen har set noget, som kan hjælpe efterforskningen,« siger Eva Pasgaard.

Ud over at bede om hjælp, så udlodder Odense Aafart også en dusør på 20.000 kroner til den person, som kan hjælpe dem med at finde de stjålne kanoer.

»Vi håber virkelig, at vi får de kanoer tilbage.«

»Det er en stor udgift at skulle erstatte dem, og vi ville faktisk hellere bruge de penge på at få el i vores både og booste vores grønne omstilling,« siger direktøren.

Hen over weekenden har Odense Aafart da også fået en del henvendelser, som alle bliver videregivet til politiet. Og så er en del overvågningsmateriale ved at blive genskabt.

Man er nemlig ikke helt sikker på, hvornår de 22 kanoer er blevet stjålet.

»Vi har opdaget det senere, end det er sket.«

»Derfor håber vi også, at folk vil holde øje med vores kanoer og kontakte politiet, hvis de ser dem,« siger Eva Pasgaard.

I den forbindelse slår direktøren det dog fast, at man ikke skal være bange for, om der er en kano at leje.

For de 22 kanoer var ikke de eneste, Odense Aafart var i besiddelse af. Alle, der har booket en kano, er derfor også sikret at komme ud og ro i den.

»Vi har også ringet rundt til hele branchen for at advare om, at vores kanoer kan blive forsøgt solgt.«

»Og så har vi også allerede købt nye kanoer, så vi er klar til sæsonen,« afslutter hun.