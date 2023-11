Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser Fiaz Kaiser, der er gået fra Roskilde Sygehus, hvor han modtog behandling.

Det skriver politiet på X.

Han er ikke i stand til at tage vare på sig selv og for, at hans tilstand ikke skal forværres, har han brug for at komme retur.

Han signalement er: Mand, 71 år – alderssvarende – 175 cm høj, spinkel af kropsbygning, brun hud, gråt kort hår. Han taler dansk med accent. Han var iført sort dunjakke m. orange /gule kanter ved hætten, lynlåsen og orange/gule snore med 'Vintage Polo Club' med hvid skrift, mørke bukser og mørke sko.

Han er ikke farlig, men han brug for hjælp.

Hvis man ser ham, bedes man kontakte politiet på 114.