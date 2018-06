Politiet beder fredag om hjælp til at identificere en mand, som ikke selv kan huske, hvem han selv er.

Manden, der er udenlandsk, kan ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi hverken huske sit eget navn, sin fødselsdato eller sit hjemland.

'Personen mener selv, han har opholdt sig i Kollund, Aabenraa, Sønderborg og Nybøl', skriver politiet i en pressemeddelelse.

Derudover er det småt med oplysninger, der kan hjælpe politiet med at finde frem til mandens identitet.

'Men det står klart, at han den 2. juni har været bragt ind til Sygehus Aabenraa, hvor han blev tilset og udskrevet samme dag', lyder det.

Mener selv, han hedder Karol

Ifølge politiet mener manden selv, at han hedder Karol og muligvis er født den 6. juli 1975. Han taler tysk med 'en særlig accent', og han kan muligvis stamme fra Polen eller et andet østeuropæisk land.

Det har dog ifølge politikommissær John Weber ikke været muligt at fastslå, hvor manden er fra.

»Vi kan ikke greje hvor han er fra. Vi har haft en polsk tolk til at tale med ham, som ikke mener, han ikke kan tale nok polsk til at være fra Polen. Han taler også lidt russisk, men her er det heller ikke vurderingen, at han taler tilstrækkeligt russisk til at have nogen stærk tilknytning til landet. Det gælder faktisk for alle de sprog, han taler, at det ikke tyder på, at han er fra de lande,« siger han til B.T.

Manden beskrives som cirka 50 år, 180 centimeter høj og med en vægt på 80 kilo.

Da han den 18. juni kom i kontakt med politiet ved Nybøl Brugs, medbragte han kun lidt tøj samt en lille taske med et europakort. Han mente, at han havde haft et pas og en mobiltelefon.

»Han havde ingen identifikationspapirer på sig, da vi møder ham, men han havde nogle notater, hvor han skrev, at han omkring den 1.-2. juni opholdte sig ved Kollund ved Flensborg Fjord,« siger John Weber, der tilføjer, at manden samarbejder godt med politiet.

»Han har bare ikke den hukommelse, vi andre har. Han er yderst venlig og omgængelig mand - ikke spor angressiv og opfarende,« siger han.

Svært at se en løsning

Manden er nu indlogeret på et opholdscenter i Sønderborg.

»Der er jo ikke nødvendigvis noget politimæssigt i sagen, men vi kan ikke forsvare bare at lade ham gå, når han ikke ved, hvem han selv er, og når han ikke har penge,« siger John Weber.

Politiet sætter nu sin lid til, at efterforskningen vil give pote. Han er også efterlyst hos politiet i de nordiske lande samt via Interpol.

»Vi kan håbe på, det giver noget, og at han får sin hukommelse igen, så han kommer i tanker om hvem han er. Ellers har jeg svært ved at se en løsning for mig,« siger John Weber.

Har du oplysninger, der kan føre til, at politiet kan finde frem til mandens identitiet, bedes du ringe til telefonnummer 114.