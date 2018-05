Der er endnu ikke foretaget nogen anholdelser i sagen om en mulig voldtægt af en 33-årig kvinde torsdag eftermiddag i Nordsjælland.

Det oplyser Nordsjællands Politi til BT.

»Efterforskningen har endnu ikke ført til nogen anholdelser,« lyder det fra den vagthavende hos Nordsjællands Politi søndag formiddag.

Klokken 17.22 torsdag aften modtog Nordsjællands Politi et anmeldelse om en mulig voldtægt af en 33-årig kvinde i Hornbæk Plantage. Området blev undersøgt af politiets hunde og teknikere, og man kunne umiddelbart efter anmeldelsen efterlyse en gerningsmand.

Gerningsmanden beskrives som en mand af dansk udseende, 35-42 år, 165-170 cm høj og slank af bygning.

'Han lugtede af tobak og var beskidt på hænderne som om, han havde rodet med en bil, motorcykel eller noget jord. Han var iført cowboybukser, boksershorts med et grå/sort mønster og medbragte et tyndt etui til et par briller eller en fyldepen,' skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

I forbindelse med efterforskningen af voldtægten, har Nordsjællands Politi udsendt et kort over Hornbæk Plantage, hvor de udpeger gerningsstedet.

Foto: Nordsjællands Politi Foto: Nordsjællands Politi

'Gerningsstedet er godt 600 meter udenfor Hornbæk by i sydlig retning mod Ålsgårde,' lyder det.