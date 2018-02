Politiet beder om hjælp: Kender du en, der har disse genstande i sit hjem, så kontakt os.

EU's politienhed, Europol, har nemlig offentliggjort 25 billeder, der indeholder objekter, der står i baggrunden på billeder eller videoer, hvor der er optaget børneporno. (Se billederne nederst i artiklen)

Europol håber på at kunne nå ud til mennesker, der kan genkende nogle af objekterne og udpege gerningsmændene, eller hjælpe politienheden med hvilket land billedet er fra.

Hvis det bliver klarlagt, så vil Europol tage kontakt til det pågældende land og intensivere efterforskningen på gerningsmændene.

Du kan hjælpe Europol ved at se på billederne og skrive et tip i sagen, hvis du kan genkende noget, eller hvis du mener, at objektet kan være i Danmark. Det kan du gøre her, hvor du også kan anmelde anonymt.

Tidligere har Europol fået 18.300 henvendelser i forbindelse med kampagnen Stop Child Abuse – Trace an Object webpage.

Henvendelserne har hjulpet politienheden til at identificere 70 objekter, der indtil videre har ført til 25 efterforskninger i forskellige lande.

Kan du se om nogle af disse objekter stammer fra Danmark? Så kontakt Europol.