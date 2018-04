Ved du noget? Er du på stedet? Skriv til os på 1929@bt.dk eller på vores side på Facebook.

OPDATERING KL. 18:41: Politiet er færdig med indsatsen. En person er anholdt, og politiet oplyser, at aktionen ikke har noget med mandagesns hændelse på CPH-WEST i Ishøj at gøre. Politiet har i øjeblikket ikke flere oplysninger.

Tidligt mandag aften har politiet været talstærkt til stede i beboelseskvarteret Morbærhaven i Albertslund på den københavnske vestegn.

Det bekræftede vagtchef Thomas Mejborn over for BT.

»Vi er til stede derude. Vi er der og i gang med at undersøge et mistænkeligt forhold. Mere vil jeg ikke sige om den sag lige nu,« lød det var vagtchefen kort før klokken 18.

Københavns Vestegns politi er i øjeblikket tilstede i Morbærhaven i Albertslund i forbindelse med et mistænkeligt forhold. Vi har ikke mere at oplyse for nuværende./ Vagtchefen #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) April 16, 2018

I første omgang gik der rygter om, at der var tale om et skyderi i området, men det afviser vagtchefen.

Ambulancer og kampklædt politi er til stede i kvarteret, og BTs mand på stedet fortæller, at det angiveligt drejer sig om en person, der har forskanset sig i en lejlighed.