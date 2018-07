Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi er i øjeblikket i gang med en anholdelelsesaktion i Dianalund.

Det skriver TV ØST.

»Vi har en lille anholdelsesaktion, som vi foretager i øjeblikket. Mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt,« siger vagtchef Anders Mikkelsen til mediet.

Ifølge TV ØST opholder rockergruppen Gremium sig i Lårup tæt på Dianalund, men det er uvist, om politiets aktion i øjeblikket har noget med dem at gøre.

Til gengæld oplyser politiet til mediet, at man muligvis har flere aktioner under opsejling, men vagtchefen vil ikke oplyse mere om, hvad det går ud på. Han understreger dog, at ingen mennesker skal være bekymrede.

Opdateres...