Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har tirsdag afviklet en anholdelelsesaktion i Dianalund.

Formålet har været at få anholdt en person med tilknytning til bandemiljøet.

Det skriver TV ØST.

Personen er den seneste anholdelse, Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi har foretaget i forbindelse med seks sager, der omhandler omhandler drabsforsøg. De seks sager er sket siden november 2017.

»Vi går forholdsvis offensivt til værks for at få fat i gerningsmændene til de skyderier, der har været i politikredsen i den seneste tid, siger Ove Groth, der er politikommissær hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til TV ØST.

Torsdag var politiet på 27 adresser for at anholde folk, der har haft tilknytning til de seks sager med drabsforsøg. Her anholdt man 14 personer, hvoraf de otte af dem havde tilknytning til rocker- eller bandemiljøet.

Der har været politi fra København, Københavns Vestegn, Nordsjælland samt Særligt Efterforskningscenter Øst med til at hjælpe med sagerne.

Et øjenvidne har til TV ØST berettet, at der var 8-10 kampklædte betjente til stede.

