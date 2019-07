Et forsøg på at få en parkeringsplads endte dramatisk for en mand, da han mandag omkring middagstid skulle finde en plads til sin bil i Rudkøbing på Langeland.

Da manden skulle til at parkere sin bil, maste en anden person i en Volkswagen Up sig ind foran.

Derfor valgte manden at stige ud af sin bil for at påpege, at VW Up-ejeren havde været lige kæk nok.

Det fik ejeren af Up'en til at overfalde manden, som fik adskillige slag i ansigtet.

Efter den dramatiske omgang, som fandt sted i Grønnegården i det centrale Rudkøbing, besluttede den forurettede sig for at anmelde sagen til politiet. Det skete klokken 11.42 - kort efter overfaldet havde fundet sted.

Samtidig måtte han en tur på skadestuen, da hans kone, som er sygeplejerske, mente, at han skulle tilses.

Det er Fyns Politi, som i døgnrapporten beskriver situationen mellem de to personer.

Her fremgår det også, at de to ikke kendte hinanden inden overfaldet.