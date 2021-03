Han blev kun seks år, drengen S., som indtil lørdag sidst på eftermiddagen boede med sin mor i andensalslejligheden øverst oppe til højre i de gule blokke på Violvej 2 i Kolding.

Nu er S. død på den allermest tragiske og bestialske vis.

Og hans egen 33-årige mor er sigtet for at have dræbt den lille dreng med en kniv.

Ligesom hun er sigtet for bagefter at have stukket ild til lejligheden og dermed have udsat de andre beboere i ejendommen i den sydøstlige del af byen for fare.

Seksårige S. mindes af sine kammerater med tegninger, der er lagt ved opgangen til ejendommen på Violvej.

Den drabssigtede kvinde blev søndag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding in absentia – det vil sige uden at være fysisk til stede.

Hun er hårdt mærket efter at have været i lejligheden sammen med sin dræbte søn, mens flammerne fik mere og mere fat i inventar og bygningsdele.

Derfor har hun, siden tragedien fandt sted, været indlagt på sygehuset til behandling og overvågning og var ikke i stand til at møde op i retten.

Hun er nu varetægtsfængslet og har endnu ikke haft mulighed for at tale med sin beskikkede forsvarer, oplyser Tobias Engby, anklager ved Sydøstjyllands Politi.

Den frygtelige tragedie har rystet de nærmeste naboer i opgangen på Violvej og alle de øvrige, der bor i ejendommene, som ligger forskudt for hinanden på den lille vej.

Rikke Jensen bor i lejligheden på 1. sal lige neden under den 33-årige kvindes lejlighed, der også er gerningsstedet, hvor knivdrabet og ildspåsættelsen skete.

»Jeg var i gang med at rydde op hos mig selv, da jeg hørte gevaldig larm med først kraftig banken og så hårde spark på døren oppe til hendes lejlighed. Det var naboen, der bor lige ved siden af hende, og så to unge mænd, som tilfældigvis kom forbi og så, at der kom røg ud fra lejligheden, der forsøgte at sparke døren op. Men det lykkes desværre ikke,« siger Rikke Jensen, der søndag måtte have et par ekstra cigaretter til at dulme nerverne.

»Jeg er dybt chokeret over det her. Puha … Det er så frygteligt. Hvad i alverden får en kvinde til at gøre sådan noget mod sit eget barn? Jeg forstår det slet ikke. Jeg har jo indimellem hørt ham lege deroppe. Det er forfærdeligt, at der er sket det her,« siger hun stille.

»Jeg er dybt chokeret over det her. Puha … Det er så frygteligt. Hvad i alverden får en kvinde til at gøre sådan noget mod sit eget barn? Jeg forstår det slet ikke. Jeg har jo indimellem hørt ham lege deroppe. Det er forfærdeligt, at der er sket det her,« siger Rikke Jensen, som bor lige under gerningsstedet.

Rikke Jensen fortæller videre, at den 33-årige kvinde, som ifølge B.T.s oplysninger er af kurdisk afstamning, boede i lejligheden ovenpå, da Rikke Jensen flyttede ind i opgangen for to år siden.

»Jeg kender hende ikke personligt, men jeg har hilst på hende nogle gange på trappen. Jeg har også set og hilst på faren til drengen, når faren kom her for at aflevere eller hente datteren oppe ved hende. Hun gik med tørklæde, og jeg tror ikke, hun taler dansk. Jeg har i al fald ikke hørt hende gøre det,« siger Rikke Jensen.

Lørdag eftermiddag undrede hun sig i første omgang over, at vinduet oppe hos overboen stod vidt åbent ud mod vejen. Men samtidig var døren ind til lejligheden lukket og låst, da naboen til den 33-årige kvinde på et tidspunkt kunne lugte røg og derfor – desværre forgæves – forsøgte at komme ind.

»Da jeg kiggede op udefra, kom der pludselig en sky af et eller andet ud af vinduet oppe fra lejligheden. Ligesom hvis der er nogen, der får kanel til en 25-års fødselsdag. Jeg fik et chok, da jeg fandt ud af, hvad der var sket. Det havde jeg virkelig ikke forestillet mig kunne ske her i Kolding. Og så her i vores opgang. Det kommer meget tæt på,« siger Rikke Jensen.

Efter politiets kriminalteknikere og retsmedicerne var færdig med deres arbejde på gerningstedet, overtog et skadeservicefirma.

Sydøstjyllands Politi afspærrede ejendommen på Violvej fra lørdag sidst på eftermiddagen til midt på formiddagen søndag, mens der blev efterforsket af kriminalteknikere og retsmedicinere.

Da afspærringen blev fjernet, blev beboerne ringet op og fik at vide, at nu kunne de godt komme hjem igen.

I løbet af søndagen har blandt andet klassekammerater til den dræbte seksårige S. været forbi gerningsstedet sammen med deres forældre for at sørge og mindes.

»Jeg savner dig (navn udeladt, red.). Du var en god ven,« står der på en af børnetegningerne, der er lagt ved indgangsdøren til opgangen.

Den 33-årige mor er sigtet for først at have dræbt sin søn og derefter stukket ild til lejligheden.

Og en anden kammerat skriver på sin tegning: »Jeg savner dig.«

B.T. talte med de to unge mænd, som lørdag løb op i opgangen og forsøgte at hjælpe naboen på 2. sal med at sparke døren ind, mens flammerne bredte sig i lejligheden hos den 33-årige kvinde.

Ingen af de to unge mænd ønsker at stå frem offentligt. Heller ikke selv om de søndag eftermiddag mødte op på stedet og lagde en hilsen ved døren ved siden af de blomster og lys, som allerede var sat på stedet til minde om den dræbte seksårige dreng.

Hans drabssigtede mor vil blive fremstillet i et nyt grundlovsforhør, lige så snart hendes fysiske tilstand gør det muligt, oplyser Sydøstjyllands Politi til B.T.