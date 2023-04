Før den 25-årige tiltalte pegede på billedet og bekræftede, at det var bagmanden, havde ingen nævnt hans navn.

Ingen af de andre tiltalte i drabssagen har villet kendes ved den sky bagmand, der ifølge politiet har uddelegeret en lang række af opgaver før, under og efter drabet i Sorgenfrigade 2. december 2021.

De nægter sig skyldige, og den gennemgående forklaring er, at de troede, der var tale om en hashforretning.

»Jeg kender ham ikke,« har de tiltaltes forklaringer lydt. En fortalte dog, at han havde skrevet beskeder til 'RW', men vidste ikke, hvem der gemte sig bag initialerne.

Men torsdag kom det i Københavns Byret frem, hvem bagmanden er, da den 25-årige indtog vidneskranken for at afgive forklaring.

Her viste senioranklager Andreas Emil Christensen et billede til den 25-årige mand. Anklageren spurgte, om det var manden, som ifølge B.T.s oplysninger bliver kaldt for 'Grækeren'.

»Ja, det er ham,« siger den 25-årige mand, der har kortklippet mørkt hår, mørkeblå Ralph Lauren-trøje, sorte bukser og sorte Balenciaga-sneakers på i retten.

Han fortæller videre, at han lærte Grækeren at kende i en by på Sydsjælland for ti år siden, og de har været venner lige siden. Da den tiltalte manglede penge under sine studier, spurgte han Grækeren, om han kunne få et job hos ham, da han vidste, at han handlede med hash.

Ifølge B.T.s oplysninger leder 'Grækeren' angivelig et multikriminelt netværk kaldet Casablanca-netværket, og han er formentlig en af Danmarks mest eftersøgte bandekriminelle.

Det er første gang, at Grækeren bliver udpeget som ham, der har trukket i trådene fra sit skjul i udlandet under lejemordet i Sorgenfrigade.

Den 25-årige forklarer, at Grækeren spurgte ham, om han kunne skaffe en lejlighed til en svensk gæst, der kom til landet i dagene op til skyderiet i december 2021.

Angivelig ville han få 10.000 kroner for at finde et passende sted.

Fra vidnesskranken fortæller den 25-årige, at han for 5.000 kroner lånte en vens lejlighed på Christianshavn.

Mens den svenske gæst blev indlogeret i lejligheden, sendte Grækeren flere beskeder til den 25-årige om, at han skulle hente mad og tøj til manden.

Politiet mener, at en af mændene – en svensk statsborger – var den mand, der klokken 16.29 affyrede de dræbende skud i Sorgenfrigade.

Ifølge tiltalen kom han til Danmark i dagene op til drabet, hvor han sammen med flere af de andre mænd planlagde aktionen. De skaffede blandt andet husly og tøj til gerningsmanden og rekognoscerede omkring gerningsstedet.

Før skyderiet på Nørrebro kendte offentligheden ikke til Casablanca-netværket. Det havde ikke engang et navn, men som det antyder, er det fra Marokko, at en lille håndfuld bagmænd trækker i trådene.

Ifølge B.T.s oplysninger står netværket bag mindst to lejemord på dansk grund, kidnapninger og omfattende narkokriminalitet.

Gruppen er delt i to fraktioner. Den ene er centreret omkring en lille håndfuld personer med dansk-arabisk baggrund, mens den anden fraktion fortrinsvist består af personer med etnisk danske rødder. Sidstnævnte ledes af en 31-årig dansk statsborger – det er ham, der i det kriminelle miljø er kendt som Grækeren.

Han flygtede fra Danmark for knap fem år siden. Dengang var han medlem af Hells Angels' støttegruppe AK81, hvor han var tilknyttet Nomads-afdelingen på Amager.

De fem tiltalt mænd nægter sig skyldige i drab og drabsforsøget på de to NNV-medlemmer.

B.T. følger sagen.

