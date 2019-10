Ateas ageren kaldes "utilfredsstillende" i en ny sag, der handler om gaver til offentligt ansatte.

Kammeradvokaten retter kritik mod it-selskabet Atea i en ny sag, der drejer sig om gaver til offentligt ansatte.

Det skriver ITWatch.

Via en underleverandør har Atea ifølge mediet givet gavekort på 2000 kroner til ansatte i den offentlige sektor som tak for at have deltaget i en undersøgelse.

- Efter vores opfattelse er det stærkt kritisabelt og utilfredsstillende, at Ateas egne interne procedurer og rapporteringssystemer ikke formåede at hindre en tredjepart (underleverandør) i at foretage handlinger, som ifølge Atea selv klart strider mod virksomhedens compliancepoilitik, skrev Kammeradvokaten i et notat fra i sommer.

Atea blev i 2018 idømt en bøde på 10 millioner kroner, i hvad der blev kaldt danmarkshistoriens største bestikkelsessag.

Helt konkret drejer den nye sag sig om, at Atea i foråret hyrede analysehuset Wilke til at gennemføre en undersøgelse af potentialet for telemedicin.

Undersøgelsen skulle bruges i et magasin, som efter planen skulle publiceres på Ateas hjemmeside og deles ud på Folkemødet og til konferencer.

Ifølge Kammeradvokaten modtog Moderniseringsstyrelsen et tip om undersøgelsen fra en anden offentlig myndighed.

Årsagen var, at en offentligt ansat var blevet tilbudt et gavekort på 2000 kroner til webshoppen Wistore, som delvist ejes af Wilke, for at sætte en time af til et interview.

Siden har det vist sig, at i alt 19 offentligt ansatte og to privatansatte inden for sundhedssektoren fik tilbudt gavekortet, hvis de deltog i undersøgelsen.

ITWatch skriver, at ifølge Kammeradvokaten tog fire personer, herunder tre offentligt ansatte, imod tilbuddet.

Hos Atea vil chefen for compliance (kvalitetssikring og optimering, red.), Palle Skaarup, ikke kommentere den konkrete sag om Wilke.

- Vi opfatter det som en lukket sag, siger han til ITWatch.

Trods sagen med Wilke mener Kammeradvokaten, at Atea lever op til de internationale standarder på området.

/ritzau/