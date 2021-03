56-årig kvinde, der har været forsvundet siden 7. februar, er blevet fundet død, oplyser Østjyllands Politi.

En gruppe kajakroere fandt fredag eftermiddag et lig i Brabrand Sø ved Aarhus.

Der er tale om liget af en 56-årig kvinde fra Aarhus, der har været eftersøgt siden 7. februar.

Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Flemming Lau natten til lørdag.

- Der er ud fra vores indledende undersøgelser ikke noget, der tyder på, at kvinden har været udsat for en forbrydelse, siger vagtchefen uden at kunne komme nærmere ind på dødsårsagen.

Han fortæller, at de pårørende er blevet underrettet.

Kvinden har været savnet siden 7. februar, hvor hun forlod sin bopæl i bydelen Åbyhøj i Aarhus i deprimeret sindstilstand.

Ifølge politiet tyder det på, at kvinden har ligget i vandet i store dele af den periode, hvor hun har været eftersøgt.

Flemming Lau fortæller, at politiet og beredskabsstyrelsen natten mellem fredag og lørdag er til stede i området med teknikere og en retsmediciner for at foretage undersøgelser.

Politiet fik fredag anmeldelsen omkring klokken 16.42, da nogle kajakroere havde set noget, der lignede et lig et stykke ude i søen.

Efterfølgende blev brandvæsnet, dykkere og teknikere sendt afsted for at bjærge liget sikkert i land.

/ritzau/