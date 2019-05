En 15-årig pige er blevet anholdt, efter at hun angiveligt stak sin 20-årige kæreste i maven med en kniv.

Et skænderi mellem et kærestepar på torvet i Haslev endte tirsdag eftermiddag med, at en 20-årig mand blev stukket i maven.

Det skriver sn.dk.

Knivstikkeriet i den sydsjællandske by skete ved 16.30-tiden.

Manden er kørt til Køge Sygehus, men politiet kender ifølge sn.dk ikke hans nærmere tilstand.

Efter knivstikkeriet flygtede mandens 15-årige kæreste sammen med en kvinde i en bil.

De blev dog hurtigt anholdt på parkeringspladsen i Nørregade, der ligger lige over for Dagbladets redaktion.

Her blev pigen og kvinden lagt i håndjern af adskillige politifolk, mens andre iført masker og handsker sikrede spor og beviser.

/ritzau/