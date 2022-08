Lyt til artiklen

På samme tidspunkt mandag aften modtog politiet flere opkald, der var enslydende – for alle vedrørte det samme forhold.

Forholdet omhandlede en episode i Helsingør omkring klokken 21.30.

Ifølge anmelderne var der uro og uorden på gaden, da en mand og kvinde var oppe at slås.

Det fremgår af tirsdagens døgnrapport udsendt af Nordsjællands Politi.

Politiet sendte en patrulje afsted, som ganske rigtigt kunne konstatere en uoverensstemmelse.

Det viste sig at være et kærestepar – en mand og en kvinde – som var ansvarlige for den uro, borgerne havde ringet om.

Politiets konklusion er, at kæresteparret havde »kurrer på tråden«, som politiet beskriver det. Og som, efter alt at dømme, ikke foregik roligt.

Episoden fandt sted ved Havnegade i Helsingør.