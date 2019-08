Nordsjællands Politi mangler i drabssag at få talt med to unge, der formentlig skreg ved skyderi.

Et ungt kærestepar efterlyses af politiet i forbindelse med efterforskningen af et drab ved Rungsted Havn i april.

Parret overværede formentlig på tæt hold skyderiet og kan derfor have vigtige oplysninger, mener Nordsjællands Politi.

Tilsyneladende skreg parret op, da der blev affyret en serie skud 6. april tidligt på aftenen på Rungsted Strandvej.

Ved forbrydelsen mistede en 20-årig mand fra Nivå livet. Politiet tror, at der var tale om et opgør mellem to grupper fra Nivå og Kokkedal.

I Nordsjællands Politi beklager man, at signalementet af de to vidner er så sparsomt.

- Men hvis parret falder over denne efterlysning, er jeg sikker på, at de kan genkende sig selv i den, siger vicepolitiinspektør Lau Lauritzen i en pressemeddelelse onsdag.

/ritzau/