Tirsdag eftermiddag bemærkede betjente fra Østjyllands Politi at et kærestepar kørte i en bil uden nummerplade foran.

Men det var så langt fra den eneste - eller den mest bizarre - lovovertrædelse kæresteparret gjorde sig skyldig i.

Da betjentene fik bilen standset bilen på Grenåvej ved Tammestrup ved Randers klokken 17.24, bad de som altid føreren om at vise sit kørekort.

Det kunne den 30-årige mand dog ikke fremvise, og det viste sig, at han var frakendt førerretten. Det førte til en sigtelse for kørsel i frakendelsestiden.

Betjentene bemærkede, at føreren også virkede narkopåvirket - og den mistanke fik de bekræftet med en narkometertest.

Derfor blev manden anholdt og sigtet for narkokørsel.

Også den 30-åriges kæreste, som sad på passagerersædet, gjorde sig skyldig i flere lovovertrædelser, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Den 42-årige kvinde fortalte betjentene, at hun er bilens ejer. Det kostede en sigtelse for at overlade førerretten af sin bil til en person uden kørekort.

Idet bilen ikke havde den lovpligtige bilforsikring, blev hun også sigtet for dette forhold.

Den sjette - og sidste - sigtelse gemmer på en noget usædvanlig detalje.

Betjentene fandt ud af, at kvinden var i besiddelse af to ulovlige knive. Den ene lå i hendes skuldertaske, mens den anden var gemt i hendes bh.

Derfor blev også kvinden anholdt og sigtet for overtrædelser af knivloven.