Et kærestepar blev udsat for et umotiveret overfaldt sent mandag aften.

»Den 26-årige kvinde får en næsten fuld dåse i hovedet, mens hendes 24-årige kæreste får en knytnæve i ansigtet, som han har røde mærker efter,« siger pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, Janni Lundager, til B.T.

Overfaldet skete på Klostertorvet i Aarhus klokken 23.16, hvor en midaldrende mand, der gik foran dem, pludselig vendte sig om.

Helt umotiveret begyndte han at råbe ad det unge par.

Han kaster en dåse i hovedet på kvinden, som fortæller, at den var næsten fuld, og at hendes hår blev gennemblødt.

Derefter slår manden kæresten i ansigtet med en knytnæve, hvorefter han vender sig og går væk.

Østjyllands Politi vil meget gerne høre fra vidner til episoden, som skete foran Two Socks Ginbar.

Gerningsmanden beskrives som:

45-50 år gammel

165-170 cm høj

Mellemøstlig af udseende

Kraftig af kropsbygning

Mørk i huden og med sort, kort hår og sort fuldskæg

Talte dansk

Var iført en beige jakke og blå cowboybukser

Politiet kan kontaktes på telefon 114.