Et kærestepar kom galt afsted, da de tirsdag stødte sammen i en otte meter høj svævebane i Holbæk Klatrepark.

Det skriver TV2 Øst.

Over for mediet siger Midt- og Vestsjællands Politi, at det var en 50-årig mand, som ved en fejl ramte ind i sin 48-årig kæreste.

»Kvinden kører først på svævebanen, og så tror manden, at hun er kommet til enden af svævebanen, hvorefter han sætter i gang. Men det viser sig, at hun ikke er kommet sikkert til enden af banen, så han kører ind i hende, da han kommer blæsende afsted,« siger Henrik Jørgensen, vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Både politi og redning ankom til stedet med en stigevogn, men heldigvis blev anmeldelsen ikke akut.

Kæresteparret blev tilset af en ambulance, og begge er sluppet med mindre skader og et 'ordentligt gok', som vagtchefen siger til TV2 Øst.

Svævebanen er efterfølgende blevet sikkerhedstjekket.

Politiet betragter dog sagen som en menneskelig fejl, og det bliver ved det.