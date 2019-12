Et kærestepar i Højbjerg blev tirsdag eftermiddag udsat for et usædvanlig groft overfald.

Det skete efter kæresteparret havde følt sig chikaneret af et par knallertførere.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

I døgnrapporten kan man læse yderligere om det voldsomme overfald.

Kæresteparret, hvor kvinden er 25 og manden 31 år, havde følt sig chikaneret af et par unge mænd på knallert.

De to unge mænd havde kørt hasarderet. Og da de parkerede deres knallerter foran et hus ikke langt fra kæresteparret, besluttede kvinden og manden at tage billeder af nummerplade og navnet på postkassen, så de kunne varsko politiet.

Det fik de to unge mænd til at løbe ud fra huset og overfalde den 31-årige mand, som fik adskillige knytnæveslag, skriver politiet.

Den 25-årige kvinde forsøgte på det tidspunkt at få de to unge mænd væk fra sin kæreste.

Det resulterede i, at hun også modtog et knytnæveslag. I dette tilfælde i ansigtet.

Det lykkedes dog for kæresteparret at slippe bort fra stedet og tilkalde politiet.

Da ordensmagten ankom til stedet, kunne de derfor anholde en 19-årig og en 20-årig mand.

Begge er nu sigtet for vold, oplyser politiet. Kæresteparret slap uden alvorlig skade ved overfaldet.