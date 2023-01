Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et ungt kærestepar bliver tirsdag eftermiddag fremstillet i et grundlovsforhør i Københavns Byret i en stor narkosag.

Her bliver manden først ført ind i retssalen af to betjente, herefter følger kvinden. En betjent fortæller dem, at de ikke må tale sammen.

Alligevel udveksler de hurtigt et par ord, da de sætter sig ved siden af hinanden foran dommeren i retssalen.

Den 34-årige mand er tæt bygget med skaldet isse. Han er iklædt lysebrune bukser, sorte lædersko og en lys trøje.

På tilhørerpladserne i retssalen sidder den sigtedes far, der ifølge B.T.s oplysninger er medlem rockerklubben Hells Angels.

Anklager Sara Fasano fortæller, at manden blev anholdt mandag klokken 9.36. Først nogle timer senere blev hans kæreste anholdt.

Det fremgår af sigtelsen, at manden er sigtet for at have indsmuglet hele 1.784 kilo hash til Danmark gennem Holland siden 2020.

I alt er han sigtet for hele ni forhold om indsmugling af hash og videresalg af narkotika.

Politiet er kommet på sporet af manden, da de har afkodet de krypterede telefontjenester Encros og Skys kommunikation, fremgår det af sigtelsen.

»Han nægter sig skyldig,« siger mandens forsvarsadvokat advokat, Peter Secher, og oplyser, at hans klient heller ikke ønsker at udtale sig i retten.

Den 29-årige kvinde, der bor sammen med den sigtede mand, nægter sig ligeledes skyldig.

Hun er ligesom sin kæreste klædt i lyst tøj.

»Hun vil gerne udtale sig i retten,« siger kvindens advokat, Mads Kramme.

Hun er sigtet for hæleri, da hun skulle have modtaget eller købt smykker, beklædningsgenstande, indbo, ure og tasker til en værdi af ikke under 1.000.000 kroner. Samtidig var de to i besiddelse af en million kroner, da politiet mandag ransagede deres bopæl i Nordsjælland.

Kort tid efter blev dørene lukket, da dommeren imødekom anklagerens anmodning om dørlukning. Samtidig blev der nedlagt navneforbud for begge de sigtede.

Opdateres …