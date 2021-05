En 45-årig mand blev meldt savnet af sine pårørende. I weekenden blev han fundet død i en lejlighed i Aalborg.

En mand og en kvinde er blevet anholdt og sigtet for at have dræbt en 45-årig mand, der er fundet død i en lejlighed i det centrale Aalborg.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De mistænkte personer - en 35-årig mand og en 21-årig kvinde - blev anholdt søndag aften klokken 21.11.

Politikommissær Carsten Straszek fortæller til Ritzau, at der er tale om et kærestepar. De har en "løs relation" til den afdøde.

- Så det er ikke en tilfældig, der er blevet dræbt, siger han.

Politiet er mandag formiddag til stede omkring det formodede gerningssted i forbindelse med efterforskningen. Bygningen er afspærret.

Den 45-årige har været savnet siden fredag.

- Vi efterforsker sagen som en drabssag og det betyder, at vi foretager en række tekniske undersøgelser på adressen, ligesom afdøde skal retsmedicinsk undersøges, siger Carsten Straszek.

Desuden vil politiet forhøre sig i området omkring lejligheden, hvor den dræbte blev fundet.

Det betyder, at betjente vil høre beboerne i kvarteret, om de har bemærket noget, der kan have betydning for sagen.

Både den dræbte og de to anholdte har en tilknytning til Aalborg, fortæller politikommissæren, som leder efterforskningen.

Men den 45-årige mand blev ikke fundet død på sin egen bopæl.

Mandag klokken 13 vil det sigtede kærestepar blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg.

Her skal en dommer tage stilling til, om mistanken mod dem er stærk nok til, at de kan varetægtsfængsles. Når en person bliver anholdt, skal vedkommende stilles for en dommer inden for 24 timer.

Carsten Straszek kan ikke fortælle, hvordan offeret er blevet slået ihjel, og hvilket motiv der formodes at være bag drabet.

- Vi er ikke færdige med de retsmedicinske undersøgelser, siger han.

Politiet oplyser ikke adressen, hvor den 45-årige blev fundet død. Men ifølge Nordjyske er der tale om en lejlighed på Ørstedsvej.

/ritzau/