Mandag aften udspillede der sig dramatiske scener foran 7-Eleven ved Banegårdspladsen i Herning.

Da et vidne forsøgte at gribe ind, fik det blot situationen til at eskalere yderligere.

Ved 19-tiden blev en 28-årig kvinde overfaldet af sin 29-årige ekskæreste foran det døgnåbne supermarked.

En 40-årig mand forsøgte at komme offeret til undsætning, men det fik bestemt ikke manden til at falde til ro, skriver TV Midtvest. Tværtimod.

Den 29-årige trak en foldekniv, hvorefter vidnet trak sig tilbage.

Politiet kunne senere anholde manden for overfaldet. Han var kendt af ordensmagten i forvejen – og denne gang falder hammeren.

For det er ikke første gang, den 29-årige har overfaldet sin ekskæreste.

»Han har gjort det tidligere, så nu synes vi, at han skal snakke med en dommer. Det er historikken, der gør det,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Jesper Brøndum, til TV Midtvest.

Den 28-årige kvinde fik ikke større skader under overfaldet.

Hendes ekskæreste skal fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Herning i løbet af tirsdagen.