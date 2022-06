Lyt til artiklen

En ung kvinde blev holdt indespærret langt væk hjemmefra. Hendes mor slog hende med bøjler og strygejern og hev store hårtotter ud af hendes hovedbund.

Den unge kvinde ville tilbage til Danmark, og hun flygtede.

Men hun nåede ikke langt.

Hun ringede straks til sin kæreste.

»Hun er her,« hviskede hun i røret.

»Hvad?« spurgte kæresten.

»Hun er her,« gentog hun.

Moren stod lige foran hende igen. Kæresten hørte larm og skrig, og telefonen røg på jorden.

Det er noget af forklaringen fra den unge kvindes kæreste mandag i retten i Glostrup, hvor kvindens mor og stedfar sidder på anklagebænken.

De er tiltalt for at have mishandlet deres dansk-pakistanske datter gennem flere år, sendt hende på genopdragelsesrejse til Pakistan og forsøgt at tvangsgifte hende bort.

Forældrene nægter sig begge skyldig i alle anklager. I retten har de forklaret, at datteren lyver.

Kæresten er et centralt vidne, fordi han har fulgt kvinden i en stor del af hendes tid i Pakistan. I telefonsamtaler har han hørt skrigene og set mærkerne.

I retten fortæller kæresten, at han adskillige gange oplevede, at moren overfaldt datteren, mens de ringede sammen over video.

»Så kom hendes mor ind på hendes værelse og var gal over et eller andet. Så angreb hun, og telefonen faldt på gulvet. Jeg kunne høre, at de sloges. Det var en slåskamp med næverne,« fortæller kæresten.

Kæresten er pakistaner, bor i USA og studerer. Størstedelen af deres forhold er foregået på afstand, og så har de set hinanden i virkeligheden i Pakistan og i Danmark nogle få gange.

Han afgiver sin vidneforklaring over en videoforbindelse fra den danske ambassade i Pakistan.

Udover at han selv har overværet episoder via telefonsamtaler, har den unge kvinde også fortalt ham om, hvad hun har været udsat for.

En dag ringede hun grædende til ham via videoopkald, fortæller han.

»Hun sad på gulvet og græd helt hysterisk. Hun kunne ikke sige noget. Så drejede hun sin telefon og viste en bunke hår på gulvet og sagde, at hendes mor havde hevet det ud. Så viste hun mig mærker rundt omkring på kroppen,« siger kæresten i retten.

Den unge kvinde er opvokset i Danmark. Da hun var omkring 15 år gammel, tog hende og moren til Pakistan.

Ifølge Anklagemyndigheden udviklede rejsen sig kort efter til en genopdragelsesrejse, hvor datteren blev mishandlet og i en periode holdt indespærret.

Efter et par år i landet kom hun i kontakt med den unge fyr via det sociale medie Instagram, og relationen udviklede sig.

Og hun håbede, at han kunne blive hendes redning.

»Hun tiggede mig om at få hende ud af det hus på en eller anden måde,« fortæller kæresten i retten.

Ifølge kæresten foreslog hun, om de ikke kunne gifte sig, så hun kunne komme væk. Inden da havde moren forsøgt at gifte hende væk til »alle mulige forskellige mænd«, siger kæresten.

Men kæresten sad i USA og var i fuld gang med sine studier, så ægteskab måtte vente.

I stedet prøvede han at hjælpe hende på afstand.

Han sendte nogle penge til en ven, som skulle give dem til hende, og der var en flugtplan.

En efterårsdag i 2020 stak hun af fra huset og moren i Pakistan.

Kæresten talte i telefon med hende undervejs.

»Hun var nervøs. Hun prøvede at tage det med ro og ikke gå i panik. Hun ville først og fremmest væk fra byen,« fortæller kæresten i retten.

Hun tog til en anden by i Pakistan, og i følge kæresten ville hun have nogle dage i byen, før hun tog et fly til Danmark. Hun ville mærke friheden, siger han.

Men pludselig stod moren foran hende. Sammen med pakistanske politibetjente.

Kæresten gik i panik og sendte en ven derhen, men hun var allerede væk.

Han prøvede at kontakte den danske ambassade, men han fik ingen respons.

Så kontaktede han et kontor, der arbejder for menneskerettigheder.

Og så blev der sat skub i tingene.

»Efter flere lange timer lykkedes det mig at finde ud af, hvor hun var,« fortæller kæresten i retten.

En kvinde, der hjælper voldsramte kvinder, og det pakistanske ministerium for menneskerettigheder kontaktede den danske ambassade. Det har en ansat ved den danske ambassade tidligere forklaret i retten.

Den unge kvinde blev placeret på et sted for voldsramte kvinder, men kom kort efter tilbage til moren.

Det skete dog på betingelse af, at moren og datteren skulle mødes med den ansatte fra den danske ambassade i et shoppingcenter, hvor hun kunne tale alene med datteren.

Ifølge den ansatte fortalte datteren, at hun var blevet slået, tævet og forsøgt kvalt, og hun viste billeder og videoer.

»Jeg vil påstå, at det var tortur« lød det ifølge Ritzau fra den ansatte på ambassaden i retten i forrige uge.

Efter flere snakke blev det aftalt, at den unge kvinde, som nu var 18 år, skulle med et fly til Danmark to dage senere.

Den unge kvinde landede i Danmark i efteråret 2020.

Hun har afgivet sin forklaring for lukkede døre i retten. Der ventes at falde dom i sagen onsdag i næste uge.