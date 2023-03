Lyt til artiklen

»Han har ikke gjort det, I mener, han har.«

Sådan fortalte en kvinde stålfast fra vidneskranken tirsdag i Retten i Odense, inden hun kærligt kiggede manden på anklagebænken i øjnene.

Manden er kvindens kæreste – og han er tiltalt i en gruopvækkende sag om overgreb mod børn helt ned til fire år.

En sag, den 59-årige mand selv nægter sig skyldig i. Dog har manden under sin egen forklaring erkendt at have været i besiddelse af massive mængder børnepornografi, men kun fordi, at det lå på hans computer ved »en fejl.«

»Vi havde et dejligt liv sammen, inden politiet hentede ham,« forklarede kvinden og smilede til den tiltalte.

Et liv, hvor de ifølge kvinden hver især gik på arbejde, passede deres hus og ofte fik besøg af deres respektive børn.

Et liv, hvor manden ofte sad ved sin computer, mens kvinden lå og så »tøseserier« imens, forklarede hun med et grin.

»Men jeg kunne altid se ham og hans skærme,« understregede hun – og forklarede samtidig, at der var ruder i dørene ind til det rum, hvor den tiltalte havde sin computer.

Manden er tiltalt for mere end 170 forhold, som alle drejer sig om overgreb mod børn og unge under 18 år.

Desuden har politiet fundet mere end 24.000 filmsekvenser og 12.000 billeder på mandens computer, der indeholdt børnepornografisk materiale.

Børnepornografi, der ifølge manden selv, altså var hentet ned på hans computer ved en fejl. Manden har tidligere forklaret, at han har en stor interesse for teknik, hvorfor det også er i den forbindelse, at han har downloaded flere programmer med risiko for at hente »revl og krat« ned, ligesom hackerangreb også var hyppige.

»Han har flere gange fortalt mig om, at han har haft hackerangreb – også nogle, hvor andre kunne overtage kontrollen over hans skærm,« forklarede kvinden.

Synes du ikke, det er underligt, at han ikke har styr på sådan noget? Det virker da ikke særligt teknisk, spurgte dommeren kvinden.

»Nej ikke rigtig,« svarede kvinden og rystede let forvirret på hovedet.

Tirsdag er dag ni ud af ti dage, der er sat af til retssagen.

B.T. følger sagen.