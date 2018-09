Retsbog afslører nye detaljer om hoteloverfald i weekenden, hvor offeret efterfølgende døde.

København. En 37-årig mand afviser, at han på et hotelværelse i Viborg i sidste uge var særdeles voldelig mod sin 42-årige kæreste. Dog indrømmer han, at han har skubbet kvinden, som efterfølgende er død.

Det fremgår af retsbogen fra det grundlovsforhør ved Retten i Holstebro, hvor en dommer lørdag bestemte, at manden skulle varetægtsfængsles.

Politiet blev kaldt til hotellet fredag aften. Her var kvinden bevidstløs, og kæresten blev anholdt og dagen efter fængslet. Lørdag aften døde kvinden på sygehuset.

Af retsbogen, som Ritzau onsdag har fået aktindsigt i, fremgår det, at anklagemyndigheden har en noget anden opfattelse af, hvad der er sket på hotellet.

Ifølge sigtelsen mod ham skulle manden have slået kvinden mange gange med et ukendt redskab og en bærbar computer. Hun skulle også være blevet sparket i hovedet.

Det hele foregik på værelse 105 på Best Western Palads hotel i Sankt Mathias Gade i det centrale Viborg.

Retsbogen indeholder kun dele af, hvad der kom frem under retsmødet. Anklager Lene Thiel bad nemlig om lukkede døre, og det ønske efterkom dommer Lillian Lund Tinggard.

Begrundelsen var, at et åbent retsmøde "på afgørende måde" ville kunne "hindre sagens oplysning".

Mere specifikt henviser dommeren til, at familiemedlemmer, som skal afhøres i sagen, ikke må kunne få nys om, hvad der er blevet sagt i retten.

Retten blev hævet lørdag klokken 13.50, og på det tidspunkt var kvinden stadig i live. Men nogle timer senere afgik hun ved døden.

Det fremgår af sigtelsen, at hun havde både kraniebrud og blødninger under hjernehinden, og de skader skulle altså stamme fra volden.

Men om de også er årsagen til hendes død, er endnu uklart. Efterforskerne ved Midt- og Vestjyllands Politi afventer nemlig resultatet af en obduktion.

Den 37-årige mand er indtil videre stadig sigtet for grov vold.

/ritzau/