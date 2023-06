I to år havde de været kærester, og planen var egentlig, at han skulle have været på besøg den weekend, hvor Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur i Jomfru Ane Gade.

Fredag afgav kæresten til Mia forklaring i Retten i Aalborg.

»Hun var bare noget af det bedste. Hun var glad, smilende og let at være sammen med. Vi har aldrig diskuteret, og vi har ikke haft problemer,« forklarede han og uddybede:

»Vi havde altid hinanden. Og vi fik det til at fungere, selvom vi boede langt væk fra hinanden.«

Den omkring to meter høje mand fortalte, at han skulle have besøgt sin kæreste i Aalborg i den weekend, hvor hun forsvandt.

Men de blev enige om, at hun skulle hygge sig med sine nye studievenner og lære dem bedre at kende. Derfor blev han hjemme.

Mias kæreste fortalte, at han modtog flere beskeder og videoer fra Mia natten til 6. februar.

Her kunne han konstatere, at hun havde en god aften og hyggede sig.

22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt fra en bytur i Aalborg 6. februar 2022 og blev efterfølgende fundet dræbt. En 37-årig mand er nu tiltalt for at stå bag. Foto: Privat Vis mere 22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt fra en bytur i Aalborg 6. februar 2022 og blev efterfølgende fundet dræbt. En 37-årig mand er nu tiltalt for at stå bag. Foto: Privat

Men beskederne blev også de sidste, han hørte og så til Mia, efter hun den nat forsvandt, og blev fundet dræbt og parteret i Dronninglund Storskov nogle dage senere.

Under fredagens retsmøde spurgte anklager Mette Bendix flere vidner ind til, hvilken tilstand Mia var i den aften.

I den forbindelse læste hun op fra en besked, som Mia havde sendt til kæresten den nat.

Kan du læse beskeden? spurgte anklageren.

»Nej, det kan jeg ikke,« svarede han med et smil på læben.

Beskeden var nemlig stort set ulæselig, og det fik anklageren til at spørge, hvad han tænkte om den besked.

»At hun var fuld,« forklarede han og understregede, at det ikke var unormalt, at han kunne modtage den slags beskeder fra hende, når hun var i byen.

Anklageren spurgte også ind til, hvordan hendes opførsel kunne være, når hun var fuld.

»Hun bliver glad og vil danse. Hun elsker at danse. Ikke kun når hun var fuld. Det var det, hun levede for. Hun var glad og smilende, og det var hun også nede i byen.«

»Mange kunne godt anse det som om, at hun prøvede at flirte, men det gjorde hun overhovedet ikke. Det var bare en del af hendes personlighed,« fortalte han.

Anklager Mette Bendix spurgte også manden, om han havde set eller oplevet, at Mia kunne få et blackout, når hun var i byen.

Det bekræftede han.

Andre vidner afgav også forklaring om Mias sidste færden den nat. Blandt andet en kvinde, der mødte hende i garderoben og hendes veninde, der var sammen med i hende i byen den nat.

Den 37-årige tiltalte i sagen nægter sig skyldig i drab og voldtægt, men har erkendt forholdet om usømmelig omgang med lig.

