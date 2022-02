Ikke bare et, men hele to uheld skaber tirsdag morgen kæmpekøer på Vestmotorvejen ved Ringsted.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Uheldene skaber køer i begge retninger og de er sket få kilometer fra hinanden nær afkørsel 35.

Værst er køen i østlige retning, der ifølge Vejdirektoratet strækker sig over flere kilometer både øst og vest for den midtsjællandske by, og der meldes om en forlænget rejsetid på mindst 30 minutter.

Vestmotorvejen i østlig retning tirsdag morgen. Vis mere Vestmotorvejen i østlig retning tirsdag morgen.

Også på Fyn er der ifølge DR Trafik lignende problemer.

Her er der meldinger om seks kilometer kø mellem afkørslerne til Odense V og Odense SV i østlige retning på grund af et uheld med flere biler.

Også her skal der forventes længere rejsetid.

Opdateres …