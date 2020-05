Anklageren og efterforskerne fra politiet sad klar.

Forsvareren og hans assistent sad klar.

Og retsformanden og de to domsmænd i Retten i Hillerød var også klar til at håndtere retssagen mod en påstået bombemand fra det højreradikale miljø.

Men på grund af en kæmpebrøler fra Kriminalforsorgen blev retssagen tirsdag formiddag forsinket i flere timer. Man havde simpelthen glemt at hente den tiltalte mand i Vestre Fængsel, hvor han sidder varetægtsfængslet.

»Vi havde endda dobbelttjekket flere gange i sidste uge, at bestillingen om at hente arrestanten var nået frem til Kriminalforsorgen,« forsikrede politifolkene til retsformanden, da det tirsdag morgen stod klart, at retssagen ikke som planlagt kunne begynde kl. 9.15.

Trods en akut rykker til Kriminalforsorgen var det ikke muligt at fremtrylle en transportvogn med ledige fængselsbetjente med øjeblikkelig varsel.

I stedet måtte Nordsjællands Politi improvisere og dirigere en patruljevogn fra kredsens sydligste station i Gentofte forbi Vestre Fængsel i København og herfra i hastig kørsel mod den ventende ret i Hillerød.

Derved håber man, at retssagen kan begynde kort efter kl. 11 med et par timers forsinkelse.

Den højreradikale mand er især tiltalt for at ville have forsøgt at konstruere en hjemmelavet fjernstyret bombe med ingredienser som bl.a. e åbner til en garageport, krudt, glødetråd, ledninger og en fjernbetjening.

Men den unge mands mulige karriere som bombemand stoppede brat, da politiet sidste forår slog til mod ham i en lejlighed i Nordsjælland.

Manden, der er beskyttet af navneforbud, nægter sig skyldig.

Han sidder sidder i forvejen fængslet i Vestre Fængsel i en anden sag om bl.a. trusler.

Ifølge anklageskriftet i den aktuelle sag forsøgte manden under særligt skærpende omstændigheder at fremstille den fjernbetjente bombe ved blandt andet at skaffe sig materialer i form af elektroniske komponenter, herunder altså en garageportåbner, fjernbetjening, glødetråd og ledninger samt krudt.

Derudover foretog han bomberelaterede søgninger på nettet og samlede desuden et funktionsdygtigt, fjerbetjent elektronisk kredsløb.

Ifølge politiet ville anordningen kunne udgøre en hjemmelavet fjernbetjent bombe, når den blev sat sammen med eksplosivt stof.

Mandens påståede forsøg på at fremstille en bombe skete i perioden frem til 29. marts sidste år. Det vides imidlertid ikke, hvad der var målet for bomben, eller om han havde til hensigt at ramme specifikke personer.

Derudover skulle manden også have forsøgt at lave sig et hjemmelavet våben og skaffede i den forbindelse både metalrør, krudt og hagl.

Begge forsøg mislykkedes imidlertid, fordi politiet kom på sporet af manden og ransagede hans adresse.

Manden har ifølge B.T.s oplysninger haft en fremtrædende rolle i det højrenationalistiske miljø i Danmark og har i den forbindelse tilkendegivet sine holdninger på flere forskellige hjemmesider.

Netop hans rolle i det højreradikale miljø vil ifølge B.T.s oplysninger også komme til at indgå sagen, der kommer til at køre over tre retsdage i Hillerød.

Udover forsøget på at fremstille en fjernstyret bombe er han også tiltalt for en række andre, mindre forhold -blandt andet våbenbesiddelse, fordi han tilsyneladende har været i besiddelse af et sværd, tre strømpistoler samt en lanse.

Der ventes dom i domsmandssagen i næste uger.