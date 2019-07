Der er netop nu en voldsom eksplosionsbrand i en industribygning i Greve.

Det viser billeder og video, som B.T. har fået tilsendt.

Ifølge TV 2 Lorry er tre personer blevet reddet ud, men til B.T. siger vagtchef ved Midt- og Vestsjælland, Arne Aaby, at der kun er tale om to personer.

»Den ene af dem er kørt på hospitalet til overvågning, da han måske har fået en mild røgforgiftning,« siger Arne Aaby til B.T.

(Foto: Jacob Gren/Byrd) Vis mere (Foto: Jacob Gren/Byrd)

'Der er udbrudt brand i en bygning på Kildebrøndevej vej i Greve. Branden udvikler røg, der driver ind over Greve,' lyder det fra politiet på Twitter, som fortsætter:

'Folk opfordres til at holde sig ude af røgfanen, og holde døre og vinduer lukkede. Politiet har endnu ikke oplysninger om brandårsag, eller om der er tilskadekomne.'

Dog modererer Arne Aaby den advarsel nu og understeger, at røgen ikke er giftig - den er blot ikke så sund og kan genere. Derfor må folk i området godt åbne deres vinduer, hvis de ikke føler sig generet af røgen.

Branden har efter sigende medført flere gaseksplosioner, og på video fra stedet kan man se, den sorte røg stige op.

(Foto: Jacob Gren/Byrd) Vis mere (Foto: Jacob Gren/Byrd)

TV 2 Lorry har talt med Anchers Havecenter, som er nabo til den bygning, der er brand i.

Her oplyser den ene indehaver, at branden er udbrudt i virksomheden Lars Laj, der forhandler legepladser.

Indehaveren fortæller endvidere, at Anchers Havecenter og alle butikkens kunder er blevet evakueret.

Flere brandbiler og mindst én ambulance er på stedet, viser billeder fra stedet.

Omkring klokken 15.15 oplyser Østsjællands Beredskab til TV 2 Lorry, at branden næsten er slået ned. Det bekræfter Arne Aaby over for B.T. Han fortæller, at brandvæsnet er i gang med efterslukningen.



Opdateres...