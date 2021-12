En voldsom brand er natten til søndag brudt ud i et gartneri i det nordlige Odense.

Det skriver fyens.dk.

Beredskab Fyn blev alarmeret om branden klokken 04.48 og rykkede derefter talstærkt ud til en adresse på Anderupvej, hvor et stort drivhuskompleks stod i flammer.

Søndag morgen er mandskab fra Beredskab Fyn endnu på stedet, oplyser beredskabet til B.T.

