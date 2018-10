Ansatte på hotel undrede sig over lyden i konferencerummets højttalere. Lyden kom fra Retten i Roskilde.

Af uvisse årsager blev en vidneafhøring ved Retten i Roskilde torsdag lydtransmitteret til et nærliggende hotel.

Det skriver Dagbladet Køge.

Det var under afviklingen af en stor bandesag, hvor 14 personer er tiltalt for blandt afpresning og våbenbesiddelse, at retten pludselig fik en henvendelse fra Hotel Scandic, der er nabo til retsbygningen.

Her undrede medarbejderne sig over, at de i højttalerne i hotellets konferencelokale kunne høre, hvad der foregik inde i retslokalet. Lyden kom via en mikrofon, som forsvarerne skulle bruge.

- Det er ikke et udstyr, vi bruger normalt, men vi greb til denne løsning på grund af logistiske udfordringer, siger retsformand John Larsen fra Retten i Roskilde til Dagbladet Køge.

Sagens 14 tiltalte var af hensyn til et vidne placeret i et andet retslokale, mens vidnet blev afhørt. Det var meningen, at mikrofonen udelukkende skulle have transmitteret hertil.

Selv om det kun var dag 2 ud af 54, var det ikke sagens første drama.

Onsdag, da sagen blev indledt, var flere af de tiltalte rasende over, at de ikke havde gang til at ryge i løbet af dagen.

Da de tiltalte i stedet blev henvist til at bruge nikotinplastre, blev det for meget for en af mændene, der rejste sig op og råbte "fuck dig" til retsformand John Larsen.

Det medførte, at manden blev bortvist fra retsmødet.

Efter frokostpausen var der flere problemer, da det viste sig, at de tiltalte kun havde fået én bolle med fra fængslerne. Det fik deres forsvarere til at protestere kraftigt.

Både anklagemyndigheden og retten var enige i, at én bolle til en hel dag næppe er nok.

Det blev herefter besluttet, at politiet over for Kriminalforsorgen, der driver fængslerne, skal indskærpe, at madpakken skal udvides til retsmøderne.

/ritzau/