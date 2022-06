Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En stribe bilejere i København-forstaden Søborg vågnede onsdag morgen op til en ubehagelig overraskelse.

For her kunne de se, at en lastbil i de tidligere morgentimer havde pløjet ind i deres parkerede personbiler.

Anmeldelsen kom kl. 04.54 fra Novembervej.

I første omgang blev der sendt både politibiler, ambulancer og brandvæsen til stedet.

Alle bilerne blev ramt i et blødt sving på Novembervej. Foto: Bjørn Nielsen/Byrd Vis mere Alle bilerne blev ramt i et blødt sving på Novembervej. Foto: Bjørn Nielsen/Byrd

»Det er standard, når vi hører, at der er en lastbil involveret, for så kan det være alvorligt, og der bliver automatisk iværksat en større procedure for at tjekke op på, om nogen er kommet til skade,« siger Christian Lensby, vagtchef hos Københavns Vestegns Politi.

Ingen personer kom dog noget til, da bilerne var tomme og 'blot' stod parkerede for natten. Heller ikke lastbilchaufføren kom til skade.

Til gengæld viser B.T.s billeder og video fra stedet, at skaderne på de syv-otte personerbiler er særdeles omfattende.

Flere af dem er blevet trykket godt og grundigt ind, de har fået skrællet maling af, flere hjul er blevet revet af, og ruder og lygter er blevet knust.

Der ventede et større oprydningsarbejde. Foto: Bjørn Nielsen/Byrd Vis mere Der ventede et større oprydningsarbejde. Foto: Bjørn Nielsen/Byrd

Alle bilerne blev torpederede på stribe i et blødt sving af Novembervej.

Det ender dog ikke en politisag.

»Vi har ingen indikationer af, at chaufføren var påvirket, og vi ser det som et hændeligt uheld,« siger Christian Lensby fra Københavns Vestegns Politi:

»Der er ikke grundlag for sigtelser, og vi betragter det som en sag mellem parterne og deres forsikringsselskaber.«