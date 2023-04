To grupper unge mænd røg lørdag aften i totterne på hinanden i et bowlingcenter i Glostrup på den københavnske vestegn.

Det udviklede sig hurtigt til et større slagsmål mellem 30 til 40 personer, der enten var på stedet i forvejen eller stødte til.

En større politistyrke og flere ambulancer rykkede ud til stedet.

»Da vi kommer frem, viser det sig, at der har været et slagsmål inde i og omkring bowlingcenteret,« fortæller vagtchef ved Vestegnens Politi, Peter Grønbæk, søndag morgen, hvor gemytterne for længst er faldet til ro igen.

Politiet er lørdag aften tilstede ved Diget i Glostrup. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiet er lørdag aften tilstede ved Diget i Glostrup. Foto: Presse-fotos.dk

Det er dog fortsat uklart, hvad årsagen til konflikten er.

Vagtchefen afviser, at der skulle være tale om et bandeopgør.

En del af de involverede var stukket af fra stedet, da politiet kom, og de øvrige tilstedeværende ønskede ikke at samarbejde med politiet.

»Et par stykker kommer til skade og må en tur på hospitalet, men de ønsker ikke at fortælle, hvad der er sket. Så det er lidt svært for os at kaste yderligere lys over sagen,« siger vagtchefen.

Heldigvis er ingen kommet alvorligt til skade.

Der er heller ingen anholdte i sagen.