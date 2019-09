Da en umiskendelig sødlig og vammel lugt bredte sig i en bebyggelse uden for Faaborg på sydfyn, begyndte naboerne at undre sig.

Trods de landlige omgivelser mindede lugten nemlig om noget, man mere forbinder med Pusherstreet på Christiania end med sydfynsk idyl.

En nabo ringede til politiet med sin mistanke, og torsdag rykkede ordensmagten ud.

Her kunne betjentene - blot ved at kigge ind af vinduerne - ved selvsyn konstatere, at lugten stammede fra omkring 200 skunkplanter.

»Naboerne bemærkede en kraftig lugt af hash på en ejendom på Rallebæksgyden uden for Faaborg og slog alarm. Der var ingen personer på adressen, og vi kender ikke ejeren, så vi kan ikke med sikkerhed sige, hvem der står bag,« fortæller vagtchefen ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist.

Torsdagens fund er det tredje fund af større skunklaboratorier på Fyn.

Onsdag ransagede politiet to adresser i henholdsvis Tommerup og Odense SØ.

Kort efter blev to mænd varetægtsfængslet, for politiet formoder, at der er flere involverede.

Vagtchefen har ikke noget bud på, hvor gode chancerne er for at finde bagmanden eller mændene til det sidste skunklaboratorium.

»Der er nok ikke noget, der af sig selv kommer og siger, at det er deres,« siger Kenneth Taanquist.

De 200 planter bliver konfiskeret, og politiet sikrede spor og udstyr på stedet.

»Og så skal vi i gang med at afhøre naboerne og prøve at finde ud af, hvem der ejer planterne. Ganske almindeligt politiarbejde,« fortæller vagtchefen.