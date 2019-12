En ny skandale rammer nu dansk politi.

'Nedbrydende for arbejdsmiløjet','' og 'ødelægger trivlsen og tilliden hos medabejderne.'

Det er bare nogen af de hårde ord betjentene selv kommer med mod deres politidirektør.

B.T. er i besiddelse af et yderst kritisk brev skrevet af medarbejderne hos Bornholms Politi om deres politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen til Rigspolitiet.

Blå bog om Kit Claudi Grøn-Iversen Født 10. juni 1969 Cand.jur. fra Københavns Universtitet, 1995 Karriere: 2018- Politidirektør, Bornholm Politi 2015-2018 Politidirektør, Fyns Politi 2014-2015 Dekan, Professionshøjskolen UCC 2013- Administrerende direktør og iværksætter, IværkZ 2013 Partner, SCP Consulting A/S 2012-2013 Direktør, Hvidovre Kommune

I brevet peges der på, at der er stor utilfedshed med særligt hendes ledelsesform.

'Motivationen og trivslen hos medarbejderne er i frit fald. Utilfredshed og frustration over gentagne eksempler på uhensigtsmæssige, autoritære beslutninger og dispositioner, præger hverdagen,' står der i brevet.

Kit Claudi Grøn-Iversen har tidligere været direktør for Fyns Politi, og her har det været fremme, at en række betjente var meget utilfredse med hendes ledelse.

I brevet fra medarbejderne hos Bornholms Politi kaldes hun direkte for diktatorisk som leder.

'Diktatorisk ledelsesform uden inddragelse af ledere og medarbejdere. En ledelsform, der i høj grad skaber en magtdistance, der på ingen måde passer ind i en moderne dansk arbejdskultur, og i stedet kun hæmmer erhvert samarbejde og ødelægger trivslen og tilliden hos medarbejderne,' står i brevet.

Kit Claudi Grøn-Iversens stil kaldes for diktatorisk, og har derfor beskyldes for at have klare konsekvenser for alle ansattte hos hos politiet på den såkaldte Solskins Ø.

'Hun udskælder ledere og medarbejdere i fuld offentlighed, og tåler ikke kritiske ytringer af snart sagt enhver karakter. Politidirektørens ledelsesform anses derfor af medarbejderne ved Bormholms Politi som ødelæggende nedbrydende for arbejdsmiljøet,' lyder det i brevet.

Ligeldes står der, at nogen får særlig god behandling af hende.

'Hun har herunder organisatoriske kæledægger og forkærlighed for særlige områder, som hun forstår,' står der i brevet.

I slutningen står direkte, at tilliden til hende som chef er væk.

'Der er derfor ikke længere tillid til hende som organsiatorisk leder,' slutter brevet.

Altså ønsker de ansatte hos Bornholms Politi, at hun stopper som politidirektør.

Hos Rigspolitiet bekræfter HR-direktør, Ina Eliasen, de store problemer hos Bornholms Politi.

»Rigspolitiet har konstateret, at der ikke er et tillidsfuldt og respektfuldt samarbejde i den øverste ledelse i Bornholms Politi, hvilket har konsekvenser for samarbejdsklimaet i hele politikredsen,« siger hun.

Ina Eliasen fortæller videre, at Rigspolitiet er gået ind i sagen.

»Der er derfor igangsat tiltag, der har til formål at sikre et tilfredsstillende samarbejdsklima samt mere tydelige ledelsesveje og funktioner i hele politikredsen,« siger og tilføjer:

»Rigspolitiet har sammen med den øverste ledelse i Bornholms Politi og de faglige organisationer tilrettelagt et forløb frem mod 1. februar 2020, der skal understøtte processen, så de ønskede mål for det fremtidige samarbejde kan nås.«

Ligeledes fortæller formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, at han også er orienteret om sagen. Allerede onsdag rejser han derfor til Bornholm for at holde fortroligt møde.

Men hvad siger hovedpersonen selv til beskyldningerne mod hendes person og ledelsesstil?

I en mail til B.T. erkender Kit Claudi Grøn-Iversen, at der er kritik af hende.

Og hun slår ligeledes fast, at hun lytter til den.

Politidirektøren vil dog gerne holde sagen internt.

»Jeg er bekendt med kritikken og lytter til den. Jeg tager situationen alvorligt.«

» Rigspolitiet har iværksat et mæglingsarbejde, som jeg deltager aktivt i, og finder det derfor naturligt at holde sagen internt,« skriver hun i en mail til B.T.