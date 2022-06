Lyt til artiklen

Selvom der var temmelig mange mennesker til stede på en parkeringsplads i Odense-bydelen Vollsmose en varm sommerdag for snart to år siden, er der vidt forskellige opfattelser af, hvad der egentlig er foregået på stedet.

Det kom frem på dag to i ankesagen, hvor fem mænd er tiltalt for et groft overfald på en pædagogmedhjælper i juli 2020. Sagen bliver ført ved Østre Landsret i Odense.

På andendagen afgav tre af de fem tiltalte forklaring i retten.

Det samme gjorde den pædagogmedhjælper, som blev stukket ned på parkeringspladsen i Fyrreparken i Vollsmose.

Hans forklaring fandt sted under stor politimæssig bevågenhed og sikkerhed både i og uden for retslokalet.

Ifølge dommeren i sagen, fordi der var forhøjet trusselsniveau i forbindelse ved pædagogmedhjælperens vidneforklaring.

To af de øvrige fem tiltalte var ikke til stede i retten. Den ene på grund af sygdom og den anden, fordi han blev stukket ned i forbindelse med et knivstikkeri i Vollsmose natten til onsdag. Men de forklaringer, de gav i byretten, blev læst op i retten onsdag.

Gennem godt to timer, afbrudt af en pause undervejs, afgav pædagogmedhjælperen forklaring.

Først ved at svare på spørgsmål fra anklageren og dernæst ved at besvare spørgsmål fra forsvarerne til de fem tiltalte i sagen.

Han forklarede flere gange undervejs, at han er meget stresset og har svært ved at huske, samt at han efter overfaldet på parkeringspladsen er blevet diagnosticeret med ptsd.

Han forklarede blandt andet om episoden på parkeringspladsen, at han blev passet op af flere af de tiltalte, og at han følte sig truet.

»Når de henvender sig, så er det jo ikke, fordi de vil drikke en kop kaffe,« fortalte pædagogmedhjælperen anklageren under sin forklaring.

Det var en noget anden opfattelse én af de tiltalte havde af, hvad det var, der skete.

Han forklarede i retten, at det var ham, der var blevet overfaldet af pædagogmedhjælperen på parkeringspladsen og ikke omvendt.

Det er den af de fem tiltalte, der ved byretten er dømt for at stikke pædagogmedhjælperen med en kniv – det forhold har den tiltalte erkendt. Men han forklarede, at han stak ud efter pædagogmedhjælperen i nødværge.

En anden af de tiltalte forklarede, at han forsøgte at skille de to parter ad, da de var kommet i tumult på parkeringspladsen.

Sagen fortsætter torsdag.

Her skal et vidne, der var sammen med pædagogmedhjælperen, efter planen afgive forklaring i sagen.

Der er afsat i alt otte retsdage til ankesagen, men det er ikke forventningen, at alle dage kommer i brug.

De fem tiltalte blev i byretten, idømt sammenlagt ti et halvt års fængsel.

De tre af dem blev derudover dømt til udvisning. To af dem for bestandig – én med indrejseforbud i seks år.