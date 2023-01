Lyt til artiklen

En 32-årig kvindelig svensk statsborger kunne tirsdag forlade byretten uden håndjern, efter hun fik sin dom.

Det skete på trods af, at hun blev kendt skyldig i hele 45 forhold, der blandt andet drejede sig om hele 26 butikstyverier og 10 voldssager.

Dommeren og de to domsmænd idømte kvinden en behandlingsdom med en længstetid på fem år.

Men inden hun fik sin straf, blev en stribe vidner afhørt i Københavns Byret.

Selv blev den 32-årige kvinde iført håndjern ført ind i det lille retslokale af to fængselsbetjente.

Kvinden, der var iført sorte bukser, lyserød silkeskjorte, hvid strikvest og en stor diamantlignende halskæde satte sig ved siden af sin forsvarsadvokat Snorre Andreas Kehler.

På første retsdag i december havde kvinden allerede tilstået langt de fleste forhold i det 13 sider lange anklageskrift med hele 46 forhold.

Enkelte forhold nægtede hun, da hun ikke kunne huske dem.

Et andet forhold, som hun nægtede, var, at hun ikke mente, at hun havde kaldt en politibetjent for »magtliderlige møgso«, da hun blev anholdt i sportsbutikken JD Sports i København 7. juni 2019.

Hun mente, at hun havde sagt »magtsyg«.

Til gengæld tilstod hun blandt andet, at hun to gange var gået ind i designerbutikken Gucci på Strøget for at stjæle.

Den ene af gangene var det et par strømper og en sweatshirt til en værdi af 7500 kroner, den anden gang en bæltetaske og en T-shirt til 7.550 kroner.

I flere af de andre i alt 26 butikstyverier havde hun stjålet mad og undertøj, inden hun blev tilbageholdt.

Kvinden erkendte også, at det var, når hun blev snuppet i at begå tyverierne, at hun gik amok og blev voldelig.

»Jeg har stoppet hende flere gange i at stjæle i vores butik. Den her gang så jeg hende tage en frugt ned i sin taske. Jeg gav tegn til min chef, der stoppede hende. Jeg hjalp med at holde hende tilbage, men da jeg tog frugten, gik hun helt amok,« lød det fra en ung mand, der vidnede i retten.

Han var blevet slået af kvinden ved to lejligheder, fortalte han.

Et andet vidne fortalte, at de flere gange havde stoppet kvinden i at stjæle fra deres butik. De vidste derfor, hvem hun var.

Det var især Magasin, Field's og på Strøget, at kvinden gentagne gange forsøgte at stjæle fra.

Men det var ikke kun de butiksansatte, som hun blev dømt for at slå og sparke.

En politibetjent forklarede i retten, at hun skulle visitere den 32-årige på Station Bellahøj, efter hun var blevet anholdt af en patrulje.

»Det blev vurderet, at hun skulle kropsvisiteres, da vi frygtede, at hun havde noget på sig, som kunne skade hende selv eller os. Da jeg bukker mig ned for at tjekke hendes bukser, sparker hun mig i maven to gange,« fortalte en kvindelig betjent, da hun afgav forklaring.

Selv forklarede den svenske kvinde, der første gang kom til Danmark i 2012 for at arbejde, at hun havde det psykisk dårligt fra 2019 til sin anholdelse i 2022.

Det startede efter et turbulent forhold med en mand, som hun har en datter med, men intet har at gøre med i dag.

En mentalundersøgelse af kvinden støttede hendes forklaring. Den havde politiet fået udarbejdet i november måned 2022. Her var konklusionen klar:

»Konklusionen lyder, at tiltalte findes sindssyg også ved gerningstidspunktet,« læste forsvarsadvokat Snorre Andreas Kehler op fra rapporten.

Kvinden havde forklaret, at hun havde været påvirket, da hun begik størstedelen af kriminaliteten.

Til dagens retsmøde var det dog en anden udgave af den velklædte kvinde, forklarede hun til dommeren.

»Jeg er glad for den behandling, som jeg får. Medicinen virker, og jeg har det meget bedre i dag,« sagde hun med rolig stemme.

Anklager Sofie-Amalie Brandi gik efter at få kvinden udvist fra Danmark.

Men domsmandsretten vurderede ikke, at den svenske statsborger var en trussel for det danske samfund, da hun var syg under sine kriminelle handlinger og i dag fremstår rask.

Ligeledes blev hun frikendt for at have kaldt den kvindelige betjent for skældsord og begået et røveri i en 7-Eleven butik.

I stedet fik hun en advarsel om udvisning.

Efter dommen smilte den nu dømte kvinde for første gang under retsmødet til sin advokat og takkede ham.

Hun havde siddet varetægtsfængslet siden 4. juli, men med dagens dom kunne hun forlade byretten som en fri kvinde uden håndjern.

Dog skal hun sammen med psykiatrien lægge en plan for fremtidig behandling.