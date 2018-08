En 60-årig mand er fortsat savnet efter, at hans motorbåd søndag blev fundet drivende i Faxe Bugt.



Søndag aften og natten til mandag har Forsvaret ledt efter en mand i en større redningsaktion i Faxe Bugt med hjælp fra svenske myndigheder. Eftersøgningen fortsætter mandag morgen og formiddag, men endnu er der desværre intet spor efter manden.

Det oplyser vagtholdsleder Michael Horn til B.T. mandag morgen.

»Vi er fortsat i gang uden for Svens, og i nattens løb har vi gennemsøgt et ret stort område. Desværre har vi ikke fundet ham endnu. Vi fortsætter eftersøgningen og udnytter det spinkle håb om, at han fortsat kan være i live,« siger han.

Søndag aften skrev Forsvaret på Twitter, at mandens motorbåd var blevet fundet drivende i bugten.

'Drivende og forladt motorbåd fundet i Faxe Bugt. Politiet har fundet identitet på person. Der er indikationer på at personen sejlede ud i går aftes. Flyver- og Marinehjemmeværnet, Kystredningstjenesten, redningshelikopter og fartøjer fra @forsvaretdk og svensk helikopter indsat.'

Drivende og forladt motorbåd fundet i Faxe Bugt. Politiet har fundet identitet på person. Der er indikationer på at personen sejlede ud i går aftes. Flyver- og Marinehjemmeværnet, Kystredningstjenesten, redningshelikopter og fartøjer fra @forsvaretdk og svensk helikopter indsat. — Forsvaret (@forsvaretdk) 5. august 2018

Nogle af mandens personlige genstande blev ifølge Ritzau fundet i båden. På baggrund af dem blev mandens pårørende kontaktet, og de oplyser, at han sejlede ud fra Ishøj lørdag omkring klokken 16.

Det tyder på, at manden har været udsat for en ulykke.

»Det er vores opfattelse, at han på et tidspunkt har badet fra sin båd og så ikke har kunnet komme tilbage i båden igen,« forklarer Michael Horn.

Både en dansk helikopter, en svensk helikopter, og et propelfly fra Hjemmeværnet søger efter manden fra oven. To fartøjer fra Marineværnet, et patruljefartøj og yderligere en båd hjælper til.

Eftersøgningen fortsætter nogle timer endnu, oplyser vagtholdslederen. Båden kommer fra Ishøj, og manden var tilsyneladende på vej mod Rødvig eller Bøgeskov, da han forsvandt.

»Vi er ret sikre på, at manden ikke har andet på end badetøj, så omkring middagstid begynder chancerne for at finde ham i live desværre at være meget små. Til den tid tager vi stilling til, hvorvidt vi skal indstille eftersøgningen.«

Forsvaret vil i forbindelse med eftersøgningen gerne høre fra personer, der kan have set motorbåden. Mandens pårørende er underrettet.

Sådan ser den drivende båd fundet i Faxe Bugt ud. Den er formentlig sejlet fra Ishøj omkring klokken 16.00 lørdag. Information om bådens bevægelser på turen kan ringes til Forsvarets Operationscenter på telefon 7285 0000. #dkforsvar pic.twitter.com/znLtQsjHbO — Forsvaret (@forsvaretdk) 5. august 2018

Ved du noget? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til 1929@bt.dk.