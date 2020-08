Der ligger et meget stort efterforskningsarbejde forude for Østjyllands Politi, efter en begravelse på Vestre Kirkegård i Aarhus torsdag eftermiddag havde deltagelse af mindst det dobbelte antal af, hvad der er lovligt i forhold til corona-restriktionerne.

Skønsmæssigt mellem 400 og 500 deltog i begravelsen af den 22-årige Youssef El Souki, som led en voldsom død 6. august, da han siddende i en bil i Vårkjærparken i Aarhus-forstaden Viby blev dræbt af skud.

Med det seneste politiske coronaforlig om genåbningens fase 4 er det maksimale antal begravelsesgæster i Aarhus nu 200, hvor det tidligere var 500.

Derfor er det nu anklagemyndighedens opgave og hovedpine at finde ud af, om der er grundlag for at rejse en byge af sigtelser på grund af det ulovligt store fremmøde.

Men det er ikke ligetil, forklarer Martin Løye, politiinspektør ved Østjyllands Politi, til B.T.

»Vi har en betydelig mængde materiale at arbejde med. Dels de observationer, vi selv har gjort på stedet, dels en del tekniske oplysninger,« siger han.

»Det er jo os, der har bevisbyrden, og derfor er vi nødt til at lave en meget grundig juridisk vurdering af det materiale, vi har, før vi ved, om der er et grundlag for at rejse sigtelser eller ej,« siger han videre.

Østjyllands Politi havde før netop begravelsen af den 22-årige Youssef El Souki taget sine forholdsregler og havde både civile og uniformerede betjente på stedet, ligesom det blev talt op, hvor mange der gik ind gennem indgangen til den store Vestre Kirkegård torsdag eftermiddag.

Alligevel var det nødvendigt for politiet at afbryde ceremonien to gange undervejs, fordi der var betydeligt flere end 200 mennesker på stedet.

Nogle forsvandt fra kirkegården, da de fik besked på det, men da begravelsen ad to omgange blev genoptaget efter at have været afbrudt, dukkede mange af deltagerne bare op igen.

»Vi skal som det første vide, hvem det var, der deltog i begravelsen, og vi skal vide, hvilke tidspunkter de pågældende har været på kirkegården. Og så skal vi vide, hvem der har efterkommet vores anvisninger om at gå, og hvem der ikke har. Og så er der jo også spørgsmålet om, hvem der kom først. For det er jo tilladt at være 200. Er det så de første 200, der er lovlige, og de øvrige ulovlige, eller er det familiemedlemmer, der naturligt har ret til at være der,« spørger Martin Løye sig selv.

Politiinspektøren fortsætter:

»Og det er heller ikke nok i sig selv, for Vestre Kirkegård er stor, og det er jo ikke sikkert, at de pågældende er gået ind for at deltage i netop denne begravelse, da der var flere andre ceremonier på det samme tidspunkt.«

Martin Løye forventer, at der går mindst en uge og formentlig også mere, inden juristerne i Anklagemyndigheden kan tage stilling til, om der vurderes at være beviser nok til at kunne rejse sigtelser.

Den nye lovbekendtgørelse i forbindelse med corona trådte i kraft så sent som 19. august. Altså blot dagen før den alt for velbesøgte begravelse.

Sanktionen for at overtræde reglerne er som udgangspunkt en bøde på 2.500 kroner.

Drabet på den nu begravede 22-årige Youssef El Souki var det tredje i det kriminelle miljø i Aarhus i løbet af blot 14 dage, idet den unge rapper Shmur med det borgerlige navn Abukar Ali ligeledes blev dræbt af skud 22. juli ved indgangen til Jysk Væddeløbsbane.

Og den 42-årige Mohammad Al-Zerjawi med tilknytning til rockergruppen Satudarah blev stukket ihjel dagen efter på en parkeringsplads i Brabrand.

Ved somaliske Shmurs begravelse for godt tre uger siden deltog også et enormt antal – helt op mod 500 mennesker.

På det tidspunkt var det dog tilladt at være netop 500 til udendørs begravelser i Aarhus, hvor det nu altså kun er tilladt at være 200.