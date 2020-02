88 personer, som fredag var taget til fristaden Christiania for at købe hash, fik en sigtelse fra politiet med sig hjem.

Samme dag foretog Københavns Politi nemlig en storstilet aktion i Pusher Street, hvor målet særligt var køberne af fristadens mest eftertragtede salgsvare: Hash.

I et tweet skriver politiet, at indsatsen gik mod den organiserede hashhandel.

Resultatet blev, at 88 købere i området ved Christiania blev sigtet for at være i besiddelse af hash.

To af de sigtede blev desuden fundet i besiddelse af en ulovlig kniv og en peberspray #politidk https://t.co/XWElAAcFpw — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) February 3, 2020

Derudover var to af de sigtede i besiddelse af en ulovlig kniv og en peberspray.

B.T. føler sagen.