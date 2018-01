Børns Vilkår er blevet kimet ned af bekymrede unge og forældre, efter at politiet mandag oplyste, at over 1000 børn og unge bliver sigtet for enten at have været i besiddelse af eller videredistribueret en krænkende sexvideo.

Det skriver TV 2.

Det er både på børn- og forældrelinjen hos Børns Vilkår, at der har været flere opkald end der plejer. Juridisk konsulent hos Børns Vilkår, Ingrid Dall, maner dog til ro. Også selv om det er ens eget barn, der skulle være blevet sigtet i sagen.

»Man skal trække vejret og tage det stille og roligt og fjerne den moraliserende finger. Er det tilfældigt eller en bevidst handling? Det værste, der kan ske, er, at den unge ikke vil snakke. Det er de færreste, der ved, at deling af en video mellem jævnaldrende kan føre til en sigtelse for børnepornografi, og man skal påtage sig det ansvar at guide sine børn om, hvordan de begår sig,« siger hun til TV 2.

Det var mandag formiddag, at Rigspolitiet kom med den overraskende melding om, at 1004 børn og unge bliver sigtet for at have distribueret børneporno.

Sagen drejer sig om en video af to 15-årige, der dyrker sex, som er blevet delt igen og igen mellem børn fra det meste af Danmark. Ifølge politiet er alle landets politikredse på nær Bornholms Politi involveret.

Delingen af den omtalte video begyndte i Nordsjællands Politikreds tilbage i 2015, og videoen blev delt frem til efteråret 2017. Delingen skete blandt andet gennem Facebooks messenger.

Ifølge Berlingske er den forurettede en 15-årige pige fra Nordsjælland, hvis sag blev omtalt meget i medierne i 2016. Pigen stod sammen med sin mor frem anonymt i et landsdækkende medie og fortalte sin historie dengang.

De sigtede fik mandag en indkaldelse til afhøring i deres e-boks, oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

»Det er en meget stor og kompleks sag, der har taget lang tid at efterforske. Ikke mindst på grund af det store antal sigtede. Vi har taget sagen meget alvorligt, da det har store konsekvenser for de involverede, når sådan materiale spredes. Og det skal stoppes,« udtalte efterforskningsleder og politiinspektør Lau Thygesen fra Nordsjællands Politi i pressemeddelelsen.

De sigtede personer kan blive idømt ’alt fra bødestraf til ubetinget fængsel’ – afhængigt af deres alder, og hvad de har foretaget sig. En ubetinget fængselsstraf kan få alvorlige følger for den dømte, da det vil blive registreret på straffe- og børneattesten i mindst ti år.

Og det er ikke mindst det, der har vakt bekymring hos de sigtede og deres forældre. Blandt andet har 19-årige Mira Bech, der er en af dem, der er sigtet for at have været haft videoen på sin telefon, fortalt til TV 2, hvordan hun er bange for, at en dom kan ødelægge hendes liv.

Hos foreningen Digitalt Ansvar, som kæmper for at stoppe de digitale krænkelser, er formand Miriam Michelsen ikke overrasket over antallet af sigtelser:

»Jeg har masser af sager, hvor omfanget af delinger er massivt. 1000 delinger er ikke meget, og jeg har en klar formodning om, at der er episoder med flere delinger,« siger hun til TV2.