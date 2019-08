En storstilet politiaktion finder søndag eftermiddag sted i udkanten i Aarhus.

Politiet har afspærret et større område omkring Hasle Centervej i byens nordvestlige udkant, hvor alle tilstedeværende bliver bedt om at trække væk.

En pressefotograf på stedet oplyser til B.T.. at svært bevæbnede politifolk fra PETs aktionsstyrke ved 15-tiden er ankommet til stedet og er gået i position omkring en lejlighed i bebyggelsen, efter at lokale politifolk fra Østjyllands Politi i første omgang stod for afspærringen.

Aktionsstyrken tilkaldes typisk, hvis der eksempelvis er tale om en gidselsituation eller en bevæbnet gerningsmand, der har forskanset sig. De specialtrænede politifolk indsættes også i tilfælde af terror.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Flere læsere har søndag eftermiddag oplyst til B.T., at talrige civile politibiler med høj fart var på vej over Fyn med retning mod Jylland.

Det har foreløbig ikke været mulig at komme i kontakt med Østjyllands Politi.