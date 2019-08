En storstilet politiaktion har søndag eftermiddag fundet sted i udkanten i Aarhus.

Omkring kl. 16.15 blev en tildækket mand ført væk fra området i håndjern, mens han blev bevogtet af tre uniformerede politifolk.

Østjyllands Politi oplyser på Twitter, at det drejer sig om en 27-årig mand, der blev anholdt efter at have forskanset sig med sin fire-årige datter.

»Anholdelsen forløb helt udramatisk, og alle har det efter omstændighederne godt,« oplyser politiet.

Østjyllands Politi fik kl. 11.56 en anmeldelse om, at den 27-årige mand havde forskanset sig i en lejlighed på Hasle Centervej.

Politiet sendte flere patruljer til stedet for at få kontakt til den 27-årige mand, da der var frygt for, at han måske ville gøre skade på den fire-årige pige.

I forbindelse med aktionen blev de øvrige beboer i opgangen evakueret, da politiet ikke ville tage nogen chancer, inden man havde det fulde overblik over situationen.

»Der var dog på intet tidspunkt nogen fare for de øvrige beboere,« oplyser politiet, som afspærrede et større område omkring Hasle Centervej i byens nordvestlige udkant, hvor alle tilstedeværende blev bedt om at trække væk.

Politiet fik hurtigt kontakt til personerne i lejligheden, og der blev løbende forhandlet og kommunikeret, inden det kort før kl. 16.00 blev besluttet at trænge ind i lejligheden.

Indtrængningen forløb helt udramatisk, og den 27-årige mand blev anholdt uden problemer. Den fire-årige pige var ikke kommet til skade og har det efter omstændighederne godt, oplyser politiet

Den 27-årige mand er foreløbigt blevet sigtet for trusler på livet og vil blive kørt ind til politigården i Aarhus til afhøring.

Herefter skal der tages stilling til, om han han mandag skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Politiet vil fortsat være i lejligheden nogen tid endnu for at foretage ransagninger og undersøgelser på stedet. De evakuerede beboere har fået lov at vende retur til deres lejligheder.

En pressefotograf på stedet oplyste til B.T., at svært bevæbnede politifolk fra politiets aktionsstyrke AKS, der hører under PET, ved 15-tiden ankom til stedet og gik i position omkring en lejlighed i bebyggelsen, efter at lokale politifolk fra Østjyllands Politi i første omgang stod for afspærringen.

Aktionsstyrken tilkaldes typisk, hvis der eksempelvis er tale om en gidselsituation eller en bevæbnet gerningsmand, der har forskanset sig. De specialtrænede politifolk indsættes også i tilfælde af terror.

En del af mandskabet i Aktionsstyrken er også særligt uddannet til at fungere som gidselforhandlere under en højspændt situation.

Efter at det timelange drama var afsluttet ved 16-tiden, kunne de ambulancer og brandslukningskøretøjer, der også var kaldt til stedet som stand-by for en sikkerheds skyld, køre væk.

En beboer i den opgang på Hasle Centervej, som politiaktionen centrerede sig omkring, oplyste tidligere til B.T., at hele opgangen blev evakueret af politiet.

»Der har været en masse politi de seneste timer siden middagstid. Jeg bor selv på 4. sal, og allerede ved 12-tiden ringede politifolkene på for at fortælle, at der var nogle problemer i en lejlighed på 6. sal,« fortæller 20-årige Lukas.

»Efter et par timer ringede de på igen og bad alle beboere i omgangen om at forlade deres lejligheder. Alle skulle ud, så både mine forældre og jeg er nu taget ind til byen for at få tiden til at gå. Da vi kom ud fra opgangen, havde de afspærret hele området foran bebyggelsen,« tilføjer han.

Beboerne fik på det tidspunkt ikke i detaljer fået at vide, hvad politiaktionen drejede sig om.

Flere læsere oplyste tidligt søndag eftermiddag til B.T., at de havde set en halv snes civile politibiler med høj fart og blå udrykningsblink på vej over Fyn med retning mod Jylland.